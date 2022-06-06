BTSO 133 yaşında

Bursa'da ticaret hayatını yapılandırmak ve kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 133'üncü yaşını kutluyor.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde 70 üye ile faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 50 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden Bursa'da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun 133. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Meclis ve Komite Üyelerinin katıldığı programda Atatürk Anııtı'na çelenk sunuldu. Ardından Odanın kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okundu.

"Türkiye'ye örnek projelerin merkezi"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'nın büyük zorluklar ve ekonomik krizlerle mücadele edilen dönemlerde bile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden asla vazgeçmeyen bir şehir olduğunu vurguladı. Küresel ticarette değişim ve dönüşümün hızlandığı bir süreçte Bursa'nın 24 milyar dolarlık dış ticaret potansiyeli, 121 ülkeden daha yüksek bir ihracat performansı ve 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile Türkiye'nin kalkınma hedeflerine öncülük ettiğini belirten Cüneyt Şener, "BTSO olarak bu örnek başarıları 50 bini aşkın üyemizin destekleri ve kentin ortak aklıyla geliştirdiğimiz projelerle ulaştık. BUTEKOM'dan TEKNOSAB'a, Küresel Fuar Acentesi'nden Ticari Safari'ye, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden MESYEB'e kadar Bursa'ya kazandırdığımız her proje Türkiye'nin dört bir yanında örnek gösteriliyor." dedi.

Küresel ekonomide fırsatların ve tehditlerin birlikte sunulduğu yepyeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Şener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu yeni dönemi de inşallah ortak akılla planlayarak fırsatların arkasından koşan değil, fırsatlarla birlikte çok daha güçlü ve nitelikli bir Bursa hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Odamızın 133'üncü yaşını kutluyor, çalışmalarımızı destekleyen tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. BTSO çatısı altında gerçekleştirdiğimiz projelerin tüm firmalarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO'nun kurulduğu günden bu yana kentin sanayi ve ticaret hayatına değer katan çok önemli projelere imza attığını belirterek, "Kurucumuz Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları başta olmak üzere, Odamızın bugünkü seçkin konumuna ulaşması adına emek veren herkesi saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu. - BURSA