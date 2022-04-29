Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,70, altının gram satış fiyatı yüzde 0,85, avro/TL yüzde 1,57 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.398,90, en yüksek 2.510,27 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,70 azalarak 2.430,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,85 kayıpla 910,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,81 azalışla 6.100,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.505,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.493,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 14,8630 liraya yükseldi, avro ise yüzde 1,57 azalışla 15,6550 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,00 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,52 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.