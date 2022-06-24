Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

24.06.2022 18:49
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,82, dolar/TL yüzde 0,18, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,97 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,82, dolar/TL yüzde 0,18, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,97 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.511,34, en yüksek 2.588,68 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,82 artarak 2.554,08 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,97 kayıpla 1.020 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 azalışla 6.834 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.689 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.673 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazanarak 17,3520 liraya, avro da yüzde 0,72 artışla 18,2610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 3,72 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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