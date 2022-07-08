Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

08.07.2022 14:28
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,40, altının gram satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 3,34, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,40, altının gram satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 3,34, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.359,09, en yüksek 2.475,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,40 azalarak 2.434,02 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 kayıpla 967,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,46 azalışla 6.485 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.595 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.590 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,34 değer kazanarak 17,3210 liraya, avro da yüzde 1,04 artışla 17,5700 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 3,56 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Gram altın 965 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altın 965 lira seviyesinden işlem görüyor Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Cumhuriyet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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