Tokat ekonomi haberleri | Tokat'ta 120 bin dekar alanda ceviz üretiliyor - Son Dakika
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Tokat ekonomi haberleri | Tokat'ta 120 bin dekar alanda ceviz üretiliyor

12.10.2022 12:23

Tokat haberi... Tokat'ta 120 bin dekar alanda ceviz üretiliyor Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 120 bin dekar alanda yetiştirilen ceviz ilçe ekonomiye önemli girdi sağlıyor.

Tokat'ta 120 bin dekar alanda ceviz üretiliyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 120 bin dekar alanda yetiştirilen ceviz ilçe ekonomiye önemli girdi sağlıyor.

Niksar ilçesinde coğrafi işaretli ceviz marka haline gelerek bölge halkının gelir kaynakları arasında ön sırada yer alıyor. Dağı taşı ceviz bahçeleri ile dolu olan ilçede yıllık olarak ortalama olarak 2 bin ton ceviz hasat ediliyor. Cins ve kalitesine göre kilogramı 50-80 lira arasında değişen fiyatlara satılan kabuklu ceviz büyük şehirlerde rağbet görüyor. İlçeye yaklaşık olarak 700 milyon lira girdi sağlayan cevizin hasadı devam ediyor. Traktörün arkasından bağlanan bir aparat yardımı ile ağaç silkeleniyor. Dökülen cevizler toplandıktan sonra ceviz soyma makinesine boşaltılarak yeşil kabuğunda ayrılıyor. Güneş gören yerlere serilerek kurutulan cevizler tezgahlardaki yerini alıyor.

Ceviz hasadı gecikmeli başladı

Ceviz üreticisi Halis Yılmaz, hava şartları nedeniyle geçen yıla göre ceviz hasadının gecikmeli başladığını söyledi. Verim ve kalitenin iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Dağda taşta biten cevizlerin farkıyla bu aşıladığımız kapama bahçelerin arasındaki farkı bu sene hissettik. Çünkü öbür cevizlerde ciddi bir siyahlaşma, güneş yanıkları, buna benzer siyah olan var. Ama bunlar gerçekten işte gördüğünüz gibi ürünlerimiz kaliteli bembeyaz" dedi.

Niksar'dan metropol şehirlere ceviz

Niksar'dan metropol şehirlere ceviz gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Niksar'ın cevizi bir marka olduğu için bütün metropollere gidiyor. Niksar'a benim kanaatime göre yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Niksar'ın dağı, taşı ceviz. Bu ceviz de kabuğun içinde bir altın yani. Cevizin kilogram fiyatı kalitesine göre fiyatı 50-80 lira arasında değişiyor. Herkes artık cevizin ismine değil de kalitesine para veriyor" diye konuştu.

"Tembelliğin önüne geçmeliyiz"

Cevizin çok kıymetli bir ürün olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Çünkü bizim şu andaki topraklarımız ceviz yetiştirmeye elverişli. Coğrafyamız elverişli. Ama gel gelelim ki insanlarımız hazıra alışmışlar. Üretimi daha fazla yapıp, ekonomiye daha fazla katkı sağlayıp bunun önüne geçmemiz lazım. Tembelliğin önüne geçmeliyiz. Biz bunları ürettik şimdi de hasadını yapıyoruz. Biz bu ağaçları dikmeseydik buraları çalılar, dikenler kaplayacaktı, hayvanlar yayılıyor olacaktı. Bunun için her şeyin bir altyapısını kurmak lazım. Çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışmak, üretmek, ekonomiye katkı sağlamak lazım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Niksar, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

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