Bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı! TOKİ'nin indirim kampanyası 19 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika
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Bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı! TOKİ'nin indirim kampanyası 19 Nisan'da sona eriyor

13.04.2022 12:51

TOKİ, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Nisan Salı gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

TOKİ, borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 22 Mart'ta yüzde 22 indirim kampanyası başlattı. Ayrıca arsa alıcıları için de peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanıyor.

BORCUNUN TAMAMINI KAPATAMAYANA DA İNDİRİM YAPILIYOR

İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabiliyor. Buna göre, borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabiliyor. Bu kapsamda 1583 konut ve iş yeri alıcısı kısmı ödemeden yararlandı. TOKİ'nin indirim kampanyasından bugüne kadar faydalananların sayısı 14 bin 575 oldu.

KAMPANYAYA SON BAŞVURU 19 NİSAN

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Nisan Salı gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak. Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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22 Mart, konut, Nisan, Salı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bugüne kadar 14 bin 575 kişi yararlandı! TOKİ'nin indirim kampanyası 19 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika


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