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Burcam 25 personel alacak - Son Dakika

Burcam 25 personel alacak

17.01.2022 11:50
Burcam 25 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Burcam firmasının 25 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Burcam firmasının 25 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Burcam cam üretim firması için 25 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Yenice Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Burcam cam üretim firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Burcam firması; endüstri mühendisi, dış ticaret sorumlusu, bizoteci, rodajcı, serigrafi, sevkiyat görevlisi, kesimci, yıkama, makine bakımcı, CNC cam işleme makinesi operatörü alanlarında 18-45 yaş aralığında 25 kadın-erkek personel alımı yapacağını duyurdu. Vasıflı vasıfsız yapılacak alımlarda, erkek adaylar arasında askerlikle ilişiği olmayanlar tercih edilecek. Başvurular 19 Ocak Çarşamba günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

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İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burcam 25 personel alacak - Son Dakika Ekonomi


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