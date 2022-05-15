Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu

15.05.2022 15:49

- Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu Bursa'da taksimetre açılış ücreti 6,50 liradan 7,50 liraya, indi bindi ücreti ise 18 liradan 20 liraya yükseldi.

- Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu

BURSA - Bursa'da taksimetre açılış ücreti 6,50 liradan 7,50 liraya, indi bindi ücreti ise 18 liradan 20 liraya yükseldi. Taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Fiyatların güncellenmesi ve taksimetrelerin ayarlanması için gelen taksici Sezgin Öden" İnsanlar bir yere gitmek için korkuyor. Akaryakıt ve parçalara gelen zamdan dolayı bizlerde etkileniyoruz. Taksi açılış ücreti 6.50 liraydı 7.50 lira oldu. Bakıldığı zaman çok büyük bir zam değil ama müşteri kaybetme endişesini de beraberinde getiriyor" ifadeleri kullandı.

Diğer bir taksici Ahmet Özdemir ise, " Fiyatlara makul bir seviyede zam geldi. İstediğimiz gibi olmadı ama buna da şükür diyelim. Yeni fiyatlar müşterileri de taksiyi tercih etme konusunda biraz etkileyebilir" şeklinde konuştu.

Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu
Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu
Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu
Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu
Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu
Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu
Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu

YORUMLAR
500
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:28:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement