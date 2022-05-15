Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu - Son Dakika

- Bursa'da taksimetre güncelleme kuyruğu

BURSA - Bursa'da taksimetre açılış ücreti 6,50 liradan 7,50 liraya, indi bindi ücreti ise 18 liradan 20 liraya yükseldi. Taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Fiyatların güncellenmesi ve taksimetrelerin ayarlanması için gelen taksici Sezgin Öden" İnsanlar bir yere gitmek için korkuyor. Akaryakıt ve parçalara gelen zamdan dolayı bizlerde etkileniyoruz. Taksi açılış ücreti 6.50 liraydı 7.50 lira oldu. Bakıldığı zaman çok büyük bir zam değil ama müşteri kaybetme endişesini de beraberinde getiriyor" ifadeleri kullandı.

Diğer bir taksici Ahmet Özdemir ise, " Fiyatlara makul bir seviyede zam geldi. İstediğimiz gibi olmadı ama buna da şükür diyelim. Yeni fiyatlar müşterileri de taksiyi tercih etme konusunda biraz etkileyebilir" şeklinde konuştu.