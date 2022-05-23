Bursa'yı temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla yarışma düzenlenecek - Son Dakika
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Bursa'yı temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla yarışma düzenlenecek

23.05.2022 10:48
Bursa'yı temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla yarışma düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehri kurumsal anlamda temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla "Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması" düzenliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehri kurumsal anlamda temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla "Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması" düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları tarafından desteklenen yarışma, desen tasarımı ve hediyelik eşya kategorilerinde düzenlenecek.

Başvurular "bursa.com.tr" adresinden yapılacak. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 perşembe günü olan yarışmanın jüri heyetinde yerli ve yabancı akademisyenler, usta öğreticiler, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcı ve seramik sanatçıları bulunuyor. Yarışma kapsamında eylül ayında yapılacak değerlendirmede toplamda 220 bin lira ödül verilecek.

Tarihi belediye binasında yarışmaya destek veren kurumların temsilcileriyle birlikte açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özelliklerini ve değerlerini gün yüzüne çıkararak bilinirliklerini ve tanınırlıklarını arttırarak markalaşma çabası gösterdiğini ifade etti.

Bursa'nın geçmiş yüzyıllardan günümüze birçok medeniyete başkentlik yaptığını ve tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehir olduğunu belirten Aktaş, şehrin tarihi kadim, doğası muhteşem, suları şifalı, yaz ve kış sporlarına müsait, sanayisi gelişmiş, kültürel altyapısı zengin bir şehir olduğunu bildirdi.

Aktaş, Bursa'nın "bacasız sanayi" olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak turizm konusuna büyük önem veriyoruz. Bu potansiyeli doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmek için farklı projeleri hayata geçiriyoruz. En büyük hedefimiz, uluslararası arenada boy göstermek. Bu hedefle birçok uluslararası fuarlara katılarak Bursa'yı tanıtıyoruz. Şimdi de Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle Bursa'mızın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak olan uluslararası bir yarışma gerçekleştireceğiz. Şehrin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılması ve şehri kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi adına Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması düzenliyoruz."

Yarışmanın duyurusunun yerel platformların yanında uluslararası platformlarda da yapılacağını ve bu sayede yarışmaya yurt dışından da katılım sağlanacağını aktaran Aktaş, "Bursa'nın aslında yıllardır eksikliğini hissettiği konuyu, herkesin fikir beyan edebileceği bir ortama taşıyoruz. Önemli bir farkındalık ortaya koyacağız. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Umarım Bursa ve Bursa turizm için hayırlı netice çıkar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'yı temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla yarışma düzenlenecek - Son Dakika


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