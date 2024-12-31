Buse Bilim Koleji'nde Bilinçli Teknoloji Eğitimi

Ekonomi

Buse Bilim Koleji, bilinçli teknoloji eğitimiyle teknolojiyi verimli kullanan öğrenciler yetiştiriliyor.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Kolejinde, geleceğin teknoloji dahilerini yetiştirme amacıyla öğrencilere teknolojiyi nasıl verimli kullanmaları gerektiği, küçük yaştan itibaren bilinçli teknoloji eğitimi verilerek öğretiliyor.

Bilgisayar uygulamaları, sunum ve Office programları, simülasyonlar, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimleri, elektronik gazete, video, poster ve afiş hazırlama gibi birçok alanda öğrenciler, teknolojik dünyaya bir adım önde başlamaları konusunda destekleniyor.

Öğrenciler, yazılım teknolojileri ve robotik kodlama dersleriyle yazılıma başlangıç yaparken, yapay zeka kodlama ve bu kodlamaları ileri geri yönlendirerek hareket etmelerini sağlanıyor.

Buse Bilim Koleji Yönetim Kurulundan Fütuhat Yavuz, teknolojinin geleceğin dünyasının büyük bir parçası olduğu için yeni nesil öğrencilerin teknolojiden uzak yetişmesinin neredeyse imkansız bir hal aldığını belirterek, "Bu dönemde teknolojiyi nasıl pragmatik şekilde kullanmamız gerektiğinin eğitimi oldukça önemli bir görev haline geldi. Biz de okulda, teknolojiyi öğrencilerimiz için nasıl daha faydalı hale getirebileceğimizi düşünerek çalışmalarımıza odaklandık. Donanımlı laboratuvarlarla, öğrencilerimizi geleceğin keşiflerini yapmaları için dünya standartlarında hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.