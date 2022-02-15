Bütçe Ocak'ta fazla verdi

2022 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL ve bütçe fazlası 30 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, 2022 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL ve bütçe fazlası 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 131,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 44,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar 44 milyon TL fazla verdi. 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ocak ayında 44 milyar 276 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 145 milyar 958 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 14 milyar 231 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 131 milyar 727 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten Ocak ayında 145 milyar 958 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 113 milyar 763 milyon TL harcama yapıldı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,5 iken 2022 yılında yüzde 8,3 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 oranında artarak 131 milyar 727 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 8,7 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 176 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 147 milyar 418 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 26 milyar 74 milyon TL oldu.

2021 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 89 milyar 609 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,4 oranında artarak 176 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8,1 iken 2022 yılında yüzde 12 oldu.

2022 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 oranında artarak 147 milyar 418 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,6 iken 2022 yılında yüzde 11,7 oldu. - İSTANBUL