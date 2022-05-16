Bütçe Nisan Ayında 50,2 Milyar TL Açık Verdi - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; merkezi yönetim bütçesi, nisan ayında 50,2 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ise 31 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre; bütçede, mart ayındaki 68 milyar 972 milyon TL'lik açığın ardından nisan ayında da 50 milyar 167 milyon TL açık meydana geldi. Ocak ve şubat aylarında bütçe fazla vermiş ve böylece ilk çeyrek, 30,8 milyar TL fazlayla kapatılmıştı. Mart ve nisan aylarındaki açıkla, dönemsel olarak ocak-nisan bütçesi 19 milyar 358 milyon TL açık vermiş oldu.

Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL, giderler ise 214 milyar 281 milyon TL oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak-nisan dönemi bütçe verilerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"BÜTÇE, OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 19 MİLYAR 358 MİLYON AÇIK VERDİ: Merkezi yönetim bütçesi, 2021 yılı ocak-nisan döneminde 5 milyar 863 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı ocak-nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık vermiştir. 2021 yılı ocak-nisan döneminde 73 milyar 374 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı ocak-nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE FAİZE 103 MİLYAR 974 MİLYON LİRA HARCANDI: Merkezi yönetim bütçe giderleri ocak-nisan dönemi itibarıyla 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 103 milyar 974 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 81,9 ARTTI: 2022 yılı ocak-nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,9 oranında artarak 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 oranında artarak 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

OCAK-NİSAN VERGİ GELİRLERİ 766 MİLYAR 638 MİLYON LİRA: Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak-nisan dönemi itibarıyla 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 591 milyar 438 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 155 milyar 352 milyon TL olmuştur."