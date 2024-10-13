Büyük Şirketlere Vergi Denetimi

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği artıracaklarını belirterek, "3 bin 400 büyük şirketi 30'a yakın farklı işleme yönelik izaha çağırıyoruz. İzah vermeyen veya izahı yeterli görülmeyenleri vergi incelemesine alacağız" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergin denetimlerinin büyük şirketlere de uygulanacağını bildirdi. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yoğunlaşan saha denetimlerimizle vergiye gönüllü uyumu artıracağız. 3 bin 400 büyük şirketi 30'a yakın farklı işleme yönelik izaha çağırıyoruz. İzah vermeyen veya izahı yeterli görülmeyenleri vergi incelemesine alacağız. Vergide etkinliği artıracak ve adaleti sağlayacağız."