Büyük Şirketlere Vergi Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Büyük Şirketlere Vergi Denetimi

Bakan Şimşek, 3,400 büyük şirketi izaha çağırarak vergi denetimlerini artıracaklarını duyurdu.

13.10.2024 15:59
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği artıracaklarını belirterek, "3 bin 400 büyük şirketi 30'a yakın farklı işleme yönelik izaha çağırıyoruz. İzah vermeyen veya izahı yeterli görülmeyenleri vergi incelemesine alacağız" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergin denetimlerinin büyük şirketlere de uygulanacağını bildirdi. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yoğunlaşan saha denetimlerimizle vergiye gönüllü uyumu artıracağız. 3 bin 400 büyük şirketi 30'a yakın farklı işleme yönelik izaha çağırıyoruz. İzah vermeyen veya izahı yeterli görülmeyenleri vergi incelemesine alacağız. Vergide etkinliği artıracak ve adaleti sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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