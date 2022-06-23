Büyükşehir 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa ediyor

23.06.2022 16:46
Büyükşehir 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri kenarında 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri kenarında 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa edecek. Projenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yüce, "Tesisimizde 5 adet üretim bölümü, idari bina, depo, paketleme odası ve ürünlerin tadım yapılabileceği bir kafeterya ve satış ofisi yer alacak. Hem üretecek hem de projemizi hemşehrilerimizin sosyal hayatına kazandıracağız. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri kenarında inşa edeceği istiridye mantarı üretim tesisinin yapımı için 8 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkıyor. Başkan Ekrem Yüce'nin daha önce müjdesini paylaştığı proje Erenler'de bulunan Sakarya Park'ın karşısındaki toplamda 2 bin 200 metrekare alanda hayata geçirilecek. Proje içerisinde yer alacak sosyal donatılarla da tesis adeta bir yaşam alanı olacak. Başkan Ekrem Yüce, projenin yapımı için gerçekleştirilecek ihalenin ardından çalışmaların hızla başlayacağını belirterek, istiridye mantarı üretimi üzerine kurulacak olan tesisin içinde kapalı alan ve sosyal alanların olacağını ifade etti. Yüce, tesiste 5 adet üretim bölümü, idari bina, personel odası, depo, paketleme odası ve ürünlerin tadım yapılabileceği bir kafeterya ve satış ofisinin olacağını dile getirdi.

Sakarya'da örnek tarımsal projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden, üreticilere alternatif üretim alanları için teşvik ettiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, şehrin verimli toprak ve alanlarını nakış gibi işlediklerini söyledi. Yüce, "İstiridye mantarı üretim tesisimiz için çok özel bir çalışma hazırladık. Hem üretecek hem de sosyal alanlarıyla burayı yaşam alanı haline getireceğiz. Kuracağımız yeni tesiste son teknolojiyle ve uzman personelle en kaliteli istiridye mantarını üreteceğiz. Sakarya'nın tarım potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, çiftçilerimizi, üreticilerimizi yeni üretim alanlarına teşvik etmek ve Sakarya'nın üretim gücünü her alanda hissettirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstiridye Mantarı, Ekrem Yüce, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir 'İstiridye Mantarı Üretim Tesisi' inşa ediyor - Son Dakika

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