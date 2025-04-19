C Vitamini Eksikliği: Skorbüt Tehlikesi

Biruni Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ali Vardar, C vitamini eksikliğine bağlı gelişen ve geçmişte "denizci hastalığı" olarak bilinen Skorbüt'ün, beslenme bozukluğu yaşayan bireylerde tekrar görülebileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vardar, uzun deniz yolculuklarında taze meyve ve sebze tüketemeyen denizcilerin korkusu olan Skorbüt'ün nadir görülse de hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu gıdaların tüketilememesinin vücudun hayati fonksiyonları için gerekli C vitamini seviyesinde azalmaya neden olduğuna vurgu yapan Vardar, "C vitamini vücutta sentezlenemediği için mutlaka besinlerle dışarıdan alınmalıdır. Bu vitamin bağ dokusunu oluşturan kolajen üretiminde, serbest radikallerin zararlı etkilerinin önlenmesinde ve demir emiliminde önemli rol oynar." değerlendirmelerinde bulundu.

Vardar, C vitamininden yetersiz bir diyetin üç ay sürmesi durumunda, vücut depolarının kritik seviyenin altına indiğini kaydederek, 350 miligramın altına düşen C vitamini seviyesinin, Skorbüt'ün gelişmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

Hastalığın ilk belirtilerinin halsizlik, kırgınlık, iştahsızlık ve kilo alamama şeklinde başladığını, ilerleyen dönemlerde ise nefes darlığı, kemik ve kas ağrılarının görülebildiğini hatırlatan Vardar, ayrıca, diş eti kanamaları, deri döküntüleri, duygusal değişiklikler ve yara iyileşmesinde gecikmelerin de önemli bulgular arasında olduğunu belirtti.

Vardar, C vitamini eksikliğine en sık maruz kalan gruplar arasında sadece inek sütü ile beslenen bebekler, alkol tüketimi fazla olanlar, fast food ağırlıklı beslenenler, sigara içenler, gebeler ve emziren anneler ile sindirim sistemi hastalığı olanların bulunduğunu aktardı.,

Erkeklerin günlük 90 miligram, kadınların ise 75 miligram C vitamini alması gerektiği bilgisini veren Vardar, "Bu ihtiyaç, limon, greyfurt, çilek, brokoli, lahana, ıspanak ve domates gibi taze sebze ve meyvelerle kolayca karşılanabilir." ifadesini kullandı.

Vardar, Skorbüt tanısında laboratuvar testlerinin her zaman kesin sonuç vermediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belirtilerle uyumlu vakalarda C vitamini takviyesiyle hızlı klinik iyileşme görülmesi tanıyı destekler. Tedavide ağızdan ya da damar yoluyla C vitamini verilmesi gerekir. Tedaviye başlandıktan sonra genellikle 24 saat içinde kanamalar durur, birkaç gün içinde kas ve kemik ağrıları hafifler, iki hafta içinde ise deri bulguları düzelir. Erken müdahale hayati öneme sahiptir."