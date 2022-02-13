Çağrı merkezleri pandemide nasıl hizmet verdi?

Pandemide iş yapma şekilleri değişti, güncel teknolojiler evden çalışma alışkanlığını yaygınlaştırdı.

Özellikle teknoloji altyapısı güçlü olan işletmeler pandemide hiçbir sorun yaşamadan çalışmaları devam ettirebildi. Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, bulut teknolojilerinin pandemide nasıl bir misyon yüklendiğini Wise TV'ye anlattı.

Çağrı merkezlerinin pandemide evden kolayca hizmet verdiğinin altını çizen Güler, bulut teknolojilerinin önemine değindi.