Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin, "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Var mı bir gelişme?" sorusunu Bakan Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" şeklinde cevapladı.
Bir gazetecinin "Prim günü eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusunu ise Işıkhan, "Orta vadeli o da planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii. İstihdamı artırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında. Yeni bir şey olursa. Ayrıca emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye yanıtladı. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bayramdan önce emeklilerin hesabına ikramiyeler aktarılacak - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.943,02 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.
Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimleri daha da sıklaştıracaklarını, Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 görevlinin sahaya tekrar çıktığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojiyi kim geliştiriyorsa, kuralları o koyacak.
Adana'nın Kozan ilçesinde portakal, mandalina ve limon tarlada 1 TL'den alıcı bulamıyor. Üreticiler, ürünleri dökmeye başladı. Üreticilerin maliyetlerini karşılamayan düşük fiyatlar nedeniyle ürünler çürümeye başladı.
Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Kesimal, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade ederek, ESK marifetiyle tüketicinin daha ucuz et alabilmesi için anlaşma yapıldığını belirtti. Bu anlaşma gereği, kıyma ve kuşbaşının kilogram fiyatı 324 lira olarak belirlendi ve ramazan boyunca bu fiyattan tüketicilere sunulacak. Kesimal, bu fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere faydalı olacağını ve Ankara'da PERDER üyesi mağazalarda yoğun et satışı yapıldığını vurguladı. Ayrıca, kırmızı ette merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bilindik marka ve marketlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
Tekirdağ'da düzenlenen Tarımsal Üretimin Planlanması bilgilendirme toplantısında, iklim değişikliği, su sıkıntısı, artan nüfus ve yoğun kentleşme gibi faktörlerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıda, tarımsal üretim planlamasının önemi vurgulandı ve uygulama süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?