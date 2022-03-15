Çambaşı'na uluslararası marka - Son Dakika
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Çambaşı'na uluslararası marka

15.03.2022 15:16
Çambaşı'na uluslararası marka

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'nun en büyük turistik merkezlerinden biri olan Çambaşı Yaylası'nda 2019 yılı Temmuz ayında temeli atılan 5 yıldız konforundaki otel, önümüzdeki kış sezonunda turizm sektörünün hizmetine açılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'nun en büyük turistik merkezlerinden biri olan Çambaşı Yaylası'nda 2019 yılı Temmuz ayında temeli atılan 5 yıldız konforundaki otel, önümüzdeki kış sezonunda turizm sektörünün hizmetine açılacak.

Yıllardır Çambaşı Yaylası'nda otel inşa edilmesinin tartışıldığı ve bir sonucu ulaşılmadığı ortamda devreye girerek Ordulu iş adamlarını bir araya getiren ve ORBEL'in de dahil olduğu bir şirket kurulmasını sağlayarak 2019 yılı Temmuz ayında temelinin atılmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, otelin ünlü bir marka altında hizmet vermesi için önemli bir hamle daha yaptı.

Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi içinde yer alan 80 oda 120 yatak kapasiteli otel, Başkan Güler'in girişimleriyle 95'e yakın ülkede bulunan, yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts markasıyla hizmet verecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş.nin de ortağı olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş. otelin uluslararası bir marka altında hizmet vermesi amacıyla Wyndham Hotel Group ile ön anlaşma yaptı.

Anlaşmayı Çambaşı Yatırım A.Ş. adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Wyndham Hotel Group adına ise Avrupa Geliştirme Başkan Yardımcısı Christian Michel imzaladı.

Tamamlandığında Ordu turizmine önemli katkılar sunacak otelin Wyndham Garden markası ile önümüzdeki kış sezonuna yetişmesi planlanıyor. - ORDU

Çambaşı'na uluslararası marka
Çambaşı'na uluslararası marka
Çambaşı'na uluslararası marka

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Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı Yaylası, Otel, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çambaşı'na uluslararası marka - Son Dakika


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