Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
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Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor

16.04.2022 10:07
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor

Bursa'da can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan çiftin çantaları büyük talep görüyor.

Bursa'da can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan çiftin çantaları büyük talep görüyor.

Fabrikadan emekli olan Ali Akbaş'ın emekli olduktan sonra evde cana sıkılmaya başladı. Eşi Emine Akbaş, ile birlikte evde doğal iplerden çanta örmeye başladı. Bu çantaları pazarlarda satmaya başlayan çiftin doğal malzemeyle yapılan çantaları çok beğenildi. Çift yoğun talep alan çantaları yetiştirmek için yoğun tempoda çalışıyor. Elde ilmek ilmek örülerek yapılan çantaların 1 tanesini örmek çiftin bir gününü alıyor. El yapımı çantalar 150 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bu işe pandemide evde oturmaktan sıkıldıkları için başladıklarını ifade eden Emine ve Ali Akbaş, çifti, "Pandemi döneminde evde oturmaktan sıkılınca bir şeyler yapmaya karar verdik. Çanta örmeye başladık. Bu çantaları ağaç iplerden şişlerle örüyoruz. Ördüğümüz çantaları pazarda satmaktayız. Çantalar çok beğenildi. Yoğun sipariş alıyoruz. Gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun tempoda çalışıyoruz. Çantaların tanesini 150 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi. - BURSA

Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor
Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor

YORUMLAR
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Ali Akbaş, Emekli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan karı koca siparişlere yetişemiyor - Son Dakika


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