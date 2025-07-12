Çankırı'da Et Fiyatlarına Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Et Fiyatlarına Dikkat!

Çankırı\'da Et Fiyatlarına Dikkat!
12.07.2025 11:04
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Çankırı'da kasaplar, et fiyatlarının 500 TL üzerinde olduğunu ve ucuz et alımında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin önemli büyükbaş hayvancılık merkezlerinden olan Çankırı'da kasap ve besiciler, kasaplarda etin kilogramının giriş maliyetinin 500 TL olduğunu, daha ucuza satılan etler için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye genelinde şap hastalığı sebebiyle tüm hayvan pazarlarının kapatılması ile birlikte kırmızı et fiyatlarında da düşüş gözlenmeye başlandı. Üreticilerin bu süreçte hayvanlarını kesmesinden kaynaklanan durumla ilgili konuşan üreticiler, piyasadaki et kapasitesinin arttığının ve bu durumun da fiyatlara yansıdığını ifade etti. Türkiye'nin önemli büyükbaş hayvancılık merkezlerinden olan Çankırı'da besiciler ve kasaplar ise bölgede kırmızı etin kasaplara giriş maliyetinin 500 TL'nin üzerinde olduğunu ve vatandaşların kırmızı et alırken buna dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Bölgede en düşük etin kilogramının 600 TL olduğunu söyleyen kasap Cihan Koç, bazı yerlerde 440 TL'ye kıyma satıldığını gördüklerini, ancak maliyetler sebebiyle bunun mümkün olamayacağını ifade etti.

"Sakatlanan veya hastalanan hayvanların kesimini yapıp satışa sunabiliyorlar"

Sakatlanan ya da hastalanan hayvanların kesildikten sonra ucuz fiyattan satılabildiğini ve tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirten Cihan Koç, "İyi bir etin hayvanın beslenmesinden kesimine kadar usulüne uygun bir şekilde yapılmış olması lazım. Öncelikle keseceğimiz hayvanın sağlıklı olması, doğru beslenmesi ve doğru şekilde kesilip, dinlendirilip tezgahta sunulması gerekli. 18 aylık veya 2 yaşında et renginin pembe bir şekilde canlı olması lazım. Her et iyi et değildir. Günümüzde ucuz etlerde var. Örnek vermek gerekirse, bugün Çankırı'da 440 TL'den kesim yapılmaktadır, bunun kesim ücreti, hayvandan çıkan fire, kemik derken dükkana giriş maliyeti 500 TL'nin üzerindedir. Tabii, dükkan ve personel giderleri dahilinde belli bir fiyatta olması lazım. Bizim bölgemizde en düşük et 600 TL'den satışa sunuluyor. Fakat bazı yerlerde ise kesim fiyatı olan 440 TL'den kıyma satıyorlar. Bu gibi ucuz fiyatlara et alınmaz. Sakatlanan veya hastalanan hayvanların kesimini yapıp satışa sunabiliyorlar. Bizim vatandaşlardan isteğimiz, mahallelerindeki kasapları iyi tanısınlar. Tezgah düzenine, temizliğine ve et renklerine baksınlar. Güvenilir kasaplardan alışveriş yapsınlar" dedi.

"Ucuz hayvanlarda illaki bir hastalık durumu vardır"

Ucuza alınan hayvanlarda şap gibi çeşitli hastalıkların bulunabileceğini söyleyen büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ömer Kara ise, "Hayvan alırken hayvanın sağlığına çok dikkat edilmesi lazım. Parlak tüylü ve hareketli hayvanları almamız çok daha iyi olur. Kötü hayvanları almak doğru bir tercih olmaz. Şap hastalıklı yada ciğerlerinde hastalık olabilir, bu durumda insan sağlığına zarar verir. Almış olduğunuz hayvanlar illaki pahalı olur ama ucuz hayvana göre daha iyidir. Ucuz hayvanlarda illaki bir hastalık durumu vardır" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

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