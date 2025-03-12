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Ekonomi

Cari Açık 2025'te Artacak

Cari Açık 2025\'te Artacak

Ticaret Bakanı Bolat, cari açığın 2025'te yükselebileceğini ancak GSYH içindeki payının düşük kalacağını belirtti.

12.03.2025 12:30
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cari açığın 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından ocak ayı cari açık verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, cari işlemler hesabındaki dengeli ve olumlu seyrin devam ettiğini belirterek, ocak ayı itibariyle yıllık cari işlemler açığının 11,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

2024 yılında cari işlemler açığının 2023 yılındaki 39,9 milyar dolardan 10,0 milyar dolara gerilediğini ve cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasılanın içindeki payının yüzde 3,5'tan 2,8 puan gerileyerek yüzde 0,8 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlik ve zorluklara rağmen ocak ayında yüzde 5,8 ile güçlü bir ihracat artışı kaydedildiğini de söyleyen Bolat, altın ve doğalgaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı izlenen artışlara rağmen cari işlemler hesabında olumlu ve dengeli seyrin korunduğuna dikkati çekti.

"Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 yılı ocak ayında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Bakan Bolat, 2024 yılı ocak ayında 2,3 milyar dolar olan cari işlemler açığının 2025 yılı ocak ayında 3,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de hatırlatarak, "2024 yılı ocak ayında 32,4 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 yılı ocak ayında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2025 yılı ocak ayında 2,4 milyar dolar ile fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek ocak ayında 115,7 milyar dolara yükselmiştir. Ticaret Bakanlığınca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ile yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında artarak 378,7 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

"2025 yılı Ocak ayında mal ihracatımız yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükselmiştir"

Bakan Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılı Ocak ayında cari işlemler açığı 3,8 milyar dolar olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2025 yılı Ocak ayında 2,4 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumaya devam etmiştir. 2025 yılı Ocak ayında mal ihracatımız yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 9,6 artarak 28,7 milyar dolar olmuştur. Böylelikle dış ticaret açığımız yüzde 21,9 artışla 7,5 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,6 yüzde puan düşüşle yüzde 73,7'ye gerilemiştir. Altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 olarak gerçeklemiştir."

"Hizmet ihracatı yüzde 8,7 oranında artarak 115,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı"

Hizmet ihracatına ilişkin bilgilendirmelerde de bulunan Bakan Bolat, "Hizmet ihracatı, 2025 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 115,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış bazda 56,4 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 40,1 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında arttığını ve 378,7 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

"Cari GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmekte"

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildiğini sözlerine ekleyen Bolat, "Ticarette artan korumacı eğilimler, AB'deki zayıf ekonomik görünüm ve belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz" diye konuştu - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari Açık 2025'te Artacak - Son Dakika

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