Cari İşlemler Açığı 2024'te 10 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Cari İşlemler Açığı 2024'te 10 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, cari işlemler açığının 2023'teki 39,9 milyar dolardan 2024'te 10 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

13.02.2025 12:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cari işlemler açığı 2023 yılındaki 39,9 milyar dolardan 2024 yılında 10,0 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, cari işlemler açığında 2024 yılında kaydedilen hızlı düşüş ve dengelenme sürecinin uluslararası kredibilitenin yükselmesine, finansal istikrara, dış borç ihtiyacının azalmasına, enflasyonla mücadeleye ve makro ekonomik istikrara büyük katkılar sağladığını belirtti. Ticaret Bakanlığınca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin büyük etkisi olduğunu ifade eden Bolat, "Cari işlemler açığı 2023 yılındaki 39,9 milyar dolardan 2024 yılında 10,0 milyar dolara gerilemiştir. Bu iyileşme ve olumlu gelişmede parasal sıkılaşma ve aşırı talebi baskılamanın yanında, Ticaret Bakanlığımızca alınan tedbirlerin etkisi olmuştur. Mal ve hizmet ihracatımız birlikte 2024 yılında toplamda 377,1 milyar dolara yükselerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen uygulanan ekonomi programının olumlu etkileri ile cari işlemler açığında 2024 yılında önemli bir azalma sağlandığını belirten Bolat, "Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler, ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkılar vermektedir. Ayrıca makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklemektedir" dedi.

Cari işlemlerde hızlı düşüş ve dengelenmesine ilişkin Bolat, "2024 yılında cari işlemler açığı, 2023 yılındaki 39,9 milyar dolardan 10 milyar dolara gerilemiştir. 2023 yılı Mayıs ayında tepe noktası 55,1 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 45,1 milyar dolar azalarak, 2024 Aralık ayı itibarıyla 10 milyar dolara düşmüştür. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2024 yılında 52,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumuştur. Böylece cari işlemler açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1'in altına gerilemiştir" denildi.

Mal ihracatında tarihi rekor ve dış ticaret açığındaki büyük azalmaya ilişkin Bolat, "2024 yılında mal ihracatımız yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 5 azalarak 344,0 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle dış ticaret açığımız yüzde 22,7 azalarak 82,2 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan artarak yüzde 76,1'e yükselmiştir. 2023 Mayıs ayında 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı, son 19 ayda 40,1 milyar dolar azalmıştır" açıklamalarında bulundu.

Hizmet ihracatında rekor yükselişe ilişkin Bolat, "Mal ihracatımızdaki başarıya hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 oranında artarak 115,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılında seyahat gelirlerimiz 56,3 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 39,9 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Mal ve hizmet ihracatının 2024'te 377,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığına dikkat çeken Bolat, "Mal ve hizmet ihracatı toplamı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında artarak 377,1 milyar dolara yükselmiştir" dedi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle cari işlemler açığında önemli bir azalış sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Cari işlemler açığındaki düşüşler, bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklerken, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli gelişmesini sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari İşlemler Açığı 2024'te 10 Milyar Dolar - Son Dakika

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