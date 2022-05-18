Casper Nirvana F500 tanıtıldı - Son Dakika
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Casper Nirvana F500 tanıtıldı

18.05.2022 15:37
Casper Nirvana F500 tanıtıldı

Casper, yeni Nirvana F500 laptopunu görücüye çıkardı.

Casper, yeni Nirvana F500 laptopunu görücüye çıkardı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü donanımıyla yüksek performansı, tasarımıyla şıklığı ve hafifliği bir arada bulunduran Casper Nirvana F500, maksimum mobiliteyi kullanıcılara sunuyor.

İş yapış şekillerinin ve eğitim sistemlerinin farklılaşmasıyla mobilitenin önem kazandığı yeni döneme uygun çözümler sunan Casper, kullanıcıların tercihlerine yarının teknolojisiyle cevap veriyor.

Bu çerçevede Casper Nirvana F500, üretkenliği odak noktasına alan ve maksimum mobiliteye sahip olmak isteyen kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanarak satışa çıkarıldı.

Verilen bilgiye göre, 11. Nesil Intel Core i3 1115G4 ve i5 1135G7 Tiger Lake işlemcileri bulunduran Nirvana F500, güncel işlemciler ile kullanıcılara üstün performansa sahip olma fırsatı sunuyor.

Metalik gride buluşan ultra premium tasarımı, 19,9 mm inceliği, modern tasarımı ve güçlü formu ile Nirvana F500, 1,7 kilogram hafifliğiyle de taşınabilirliği kolay ve mobiliteyi maksimum düzeyde sağlıyor.

Çok sayıda başka özelliğe sahip Casper Nirvana F500 laptoplara ve ürüne ilişkin detaylara web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Nirvana, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Casper Nirvana F500 tanıtıldı - Son Dakika


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