Casper, sömestir indirimlerini öğrencilerle buluşturdu

Casper, sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak Excalibur'un oyun bilgisayarlarında, bol RGB'li gaming aksesuarlarında ve Nirvana laptoplarda çeşitli indirimler sunuyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Casper, sömestir tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi niteliğinde çeşitli indirimler hayata geçirdi.

Güç ve performansı günlük yaşamın her alanına ve tüm ihtiyaçlara uygun şekilde ürünler tasarlayarak sunan Casper, başta oyunlarda en yüksek performansı sağlayan Excalibur oyuncu bilgisayarlarında olmak üzere, Nirvana laptoplarda ve RGB'li gaming aksesuarlarda sürpriz indirimlerin yer aldığı öğrencilere özel sömestir kampanyasını başlattı.

Bu kapsamda, yüksek performans sunan güncel işlemcileri ve ekran kartlarını günümüz trendlerini takip eden tasarımlarla buluşturan Casper, en yüksek performansı sağlayan Excalibur oyuncu bilgisayarları; E600, E750, G770, G900 ve G911 olmak üzere, Nirvana'nın performans ve şık tasarımlı C350, S500 ve X500 laptoplarında ve bol RGB'li gaming aksesuarlarda sürpriz indirimleri öğrencilere sunuyor.

Özellikle ihtiyaca yönelik profesyonel bir ortamda binlerce özellik arasından özelleştirmenin de yapılabildiği Casper oyuncu bilgisayarlarındaki indirimlerin, öğrencilerin en çok beklediği kampanyalar arasında yer aldığı belirtildi.