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Casper VIA E30 ile akıllı telefonda akıllı seçim dönemi - Son Dakika

Casper VIA E30 ile akıllı telefonda akıllı seçim dönemi

02.12.2021 11:58
Casper VIA E30 ile akıllı telefonda akıllı seçim dönemi

Güçlü teknolojiyi yüksek batarya ve geniş ekran tasarımıyla buluşturan Casper VIA E30, Android 11 sürümüyle de en güncel ayrıcalıkları akıcı performansla bir araya getiriyor.

Güçlü teknolojiyi yüksek batarya ve geniş ekran tasarımıyla buluşturan Casper VIA E30, Android 11 sürümüyle de en güncel ayrıcalıkları akıcı performansla bir araya getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Casper, giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getirdiği VIA E30 ile kullanıcılara akıllı telefonda akıllı seçim fırsatı sağlıyor.

İyi bir telefondan beklenen her şeyi, en ulaşılabilir haliyle tüketicilere sunmayı hedefleyen Casper, 4 farklı kamerasıyla profesyonel fotoğraf ve selfie çekilmesine olanak tanıyan VIA E30 telefonunu platin mavi, platin beyaz ve platin siyah seçenekleriyle tüketicilerine farklı alternatifler sunuyor.

64GB ROM ile en sevilen diziler, oyunlar ve müzikler için her zaman daha fazla alan talep eden kullanıcıları mutlu eden VIA E30, 4GB RAM ile hızlı program geçişlerine sahip olurken, arka planda daha fazla uygulama çalıştırmaya olanak sağlıyor.

MediaTek Helio G35 işlemci gücüyle HyperEngine oyun teknolojisinin keyfini yüzde 89,8 ekran gövde oranıyla birlikte kullanıcılara büyük ekran konforunda sunan E30, uzun ömürlü 5.000 mAh güçlü tasarruf piliyle destekleyen VIA E30, 5.000 mAh'lık güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrü vadediyor. Aynı zamanda 16MP+5MP+2MP arka kameraları ve single portrait, beauty, fill light ve continue shot kamera modlarıyla fotoğrafların ek bir uygulamaya gerek kalmadan düzenlenmesini de sağlayan E30, tam 12 farklı kategoriyi AI kamerası sayesinde fotoğraf çekerken tanıyabiliyor, gelişmiş algoritma ile otomatik ve akıllıca hedefli senaryolarla fotoğrafları optimize ediyor.

Android, oyunlar, selfie, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper VIA E30 ile akıllı telefonda akıllı seçim dönemi - Son Dakika Ekonomi


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