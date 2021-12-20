Casper yıl sonu kampanyasını başlattı

Casper, kullanıcılara teknolojiyi güçlü indirimlerle sunduğu Casper Yıl Sonu Kampanyası'nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygun fiyata yüksek performanslı ürün arayışında olan teknolojiseverler gerçekleşen kampanyaları takip ediyor. Telefon, tablet ya da bir oyuncu bilgisayarı edinmek isteyen birçok kullanıcı cebini de düşünerek hareket etmek istiyor.

Tüketicilerin heyecanlı bekleyişine güçlü indirimlerle son vermek isteyen Casper da bu sebeple yıl sonu kampanyasını duyurdu.

Casper'ın kampanyasında başta oyun bilgisayarında en yüksek performansı sağlayan Excalibur G911 modelinde olmak üzere seçili oyuncu bilgisayarlarında, VIA telefonlarda ve tablette, Nirvana masaüstü bilgisayarlarında ve aksesuarlarda yıl sonu kampanyasınız sürpriz indirimler bulunuyor.

Özellikle ihtiyaca yönelik profesyonel bir ortamda binlerce özellik arasından özelleştirmenin de yapılabildiği Casper oyuncu bilgisayarlarındaki indirimler, oyunseverlerin en çok beklediği kampanyalardan bir tanesi. "Hayallerindeki Teknoloji, Hayallerindeki Fiyatlarla" mottosunu temel alan kampanyada kullanıcıları farklı indirimler bekliyor.