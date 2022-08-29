Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi - Son Dakika

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