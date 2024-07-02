Cebu Pacific, Airbus'tan 152 uçak satın alacak

Ekonomi

Filipin'in hava yolu şirketi olan Cebu Pacific'un Airbus'tan 24 milyar dolar değerinde A320-A321 ailesi 152 uçak alacağı bildirildi.

Cebu Pacific'dan yapılan açıklamada, şirketin, Airbus ile yaptığı anlaşma kapsamında 152 (100 adet A321neo kesin satın alma, 52 adet A320neo satın alım hakkı) uçak satın alacağı belirtildi.

Açıklamada, Filipinli düşük maliyetli hava yolu şirketinin siparişinin ülkenin havacılık tarihindeki "en büyük uçak siparişi" olduğu ve siparişin liste fiyatlarına göre 24 milyar dolar değerinde olduğu kaydedildi.