Çeltik üreticilerine "yanık" uyarısı

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, üreticileri "çeltik yanığı" hastalığına karşı uyardı.

Çorum'daki çeltik üretim alanlarında yapılan incelemeler ve mevsim değerleri göz önüne alındığında bazı parsellerde hastalığın görüldüğü açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, üreticilerden tarlalarını kontrol etmelerini istedi. Sarı, yanıklık hastalığına "yaprak, boğum, salkım, salkım sapı yanıklığı, kurt boğazı, sam vurması, pas" gibi isimler de verildiğini belirtti.

75 bin dekar alanda, 58 bin ton çeltik üretimi yapılan Çorum'un ülke çeltik üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu açıklayan Sarı, "Ekonomik öneme sahip ürünlerde hastalık ve zararlılar konusunda üreticilerimizin mutlaka ürünlerini yerinde kontrol etmeleri, il ve ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olmalar, hastalığın tespiti durumunda en yakın il/İlçe Müdürlüğüne gidilerek teknik destek alarak mücadele için ruhsatlı pestisitleri kullanmaları gerekmektedir" dedi. - ÇORUM