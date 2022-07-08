Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu - Son Dakika
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Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu

08.07.2022 14:59

Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu Bayramın ikinci günü ilçede 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyorİZMİR Kurban Bayramı arifesinde ünlü tatil bölgesi Çeşme'ye tatilci akını başladı.

Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu

Bayramın ikinci günü ilçede 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor

İZMİR Kurban Bayramı arifesinde ünlü tatil bölgesi Çeşme'ye tatilci akını başladı. İlçedeki oteller yüzde 85 oranında dolarken, bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte ilçede tatil yapanların 1 milyona ulaşacağı bekleniyor.

Türkiye'nin göz bebeği tatil bölgelerinden biri olan İzmir Çeşme, her bayram öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de tatilcileri ağırlıyor. Eşsiz denizi, lezzetleri ve konaklama imkanlarıyla tatilcilerin gözde merkezlerden biri olan Çeşme, bayram arifesinde dolamaya başladı. Özellikle Alaçatı Mahallesi tatilcilerin uğrak mekanı olurken, Deliklikoy ve Ilıca Plajı denize girmek isteyenlerin adresi oldu. İlçede faaliyet gösteren oteller ise yüzde 85 oranında doluluğa ulaştı. Bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte Çeşme'de 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor.

Alaçatı ve Deliklikoy tercih edildi

İstanbul'dan Çeşme Alaçatı'ya ailesiyle tatile gelen Kemal Tepe, "7 gün burada kalacağız. Alaçatı'ya ilk defa geldim. Gerçekten mükemmel bir yer. Gecesiyle gündüzüyle çok güzel bir yer. Şimdiden kışa hazırlık yapıyorum. Allah nasip ederse kasım ayında da buraya geleceğiz. Şimdiden müdavimi oldum. Alaçatı bambaşka bir merkezmiş. Çok yere gittim ama Alaçatı bambaşka" dedi. Belçika'dan gelen Gürsan Altınışık "Deliklikoy'u tesadüfen bulduk. Belçika'dan Türkiye'ye geldik. Karavanla gezmeye çıktık. Burayı çok beğendik" derken, Gözde Yılmaz ise "Ailemle Belçika'dan tatile geldik. Dikili ilçesinde evimiz var. 3 ay boyunca Türkiye'deyiz. 2 haftadır da Çeşme'deyim. Bayram arifesinde Deliklikoy'u tercih ettim ama bayramda Balıkesir'de olacağım. Çeşme'de en çok Deliklikoy'u beğendim. Deniz çok güzel ve temiz. İnsanlar çöplerini keşke yerlere atmasa ve böyle güzel bir yer temiz kalsa" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'ye tatilci akını başladı: Otel doluluk oranları yüzde 85'i buldu - Son Dakika
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