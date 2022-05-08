ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi - Son Dakika
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ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi

08.05.2022 17:43
ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Olağan Genel Kurulunda Recep Gür, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Olağan Genel Kurulunda Recep Gür, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Birlik binasında bugün yapılan kongrede Recep Gür 183 oy alırken, rakibi Erdoğan Çerikci ise 108 oy aldı. Recep Gür başkanlığındaki ÇESOB'un yeni yönetim kurulu Erdal Kolaylı, Abdurrahman Uysal, İsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin ve Mehmet Gayretli'den oluşurken, Denetim Kurulu ise Özkan Şanal, Mutlu Karslı ve Halil Piroğlu'ndan oluştu. Selami Koçyiğit, Osman Aşutoğlu ve Nihat Kabakcı da Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. - ÇORUM

ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi
ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi
ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi
ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Gayretli, Recep Gür, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi - Son Dakika


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