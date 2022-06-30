Cezalı duruma düşmemek için 1 Temmuz son gün

Belge uygulamalarına dahil olması gereken mükelleflerin, vergisel anlamda cezai işlemlere maruz kalınmaması bakımından başvurularını en kısa sürede tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu'nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı.

"GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır" diyen Ahmet Veli, "1 Temmuz itibarıyla zorunlu olarak e-Faturaya geçecek firmalar; 2021 yılı cirosu 4 milyon TL ve üzeri olanlar. 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ciroya sahip olan. Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri yer almaktadır" ifadelerinde bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu takvime göre her yıl belirli periyotlar halinde, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil gibi e-Dönüşüm çatısı altında toplanan bu süreç ile KOBİ'lerin entegrasyonun devam edeceğini bildiren Genel Müdürü Ahmet Veli, e-Faturaya firmaların nasıl geçeceğini ile ilgili olarak ise "Şahıs firmaları e-imza, Tüzel firmaları ise mali mühür almaları gerekiyor. e-İmza veya mali mühür geldikten sonra müşterilerimiz bizlere ulaşıyor ve aktivasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aktivasyon işleminden sonra müşterimiz artık faturalarını elektronik ortamda güvenli olarak gönderebiliyor" dedi.

"İş ve finans yükü hafifliyor"

Ahmet Veli, Bilsoft Yazılım olarak bu geçiş sürecinde oluşacak iş ve finans yükünü en aza indirgemek ve esnafın yanında olmak adına 6 ay sınırsız kontör ve yılsonuna kadar tamamen ücretsiz bulut tabanlı ön muhasebe programına destek vermeye devam edeceklerinin aktardı. - DÜZCE