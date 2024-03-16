CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi ve Nilüfer'e çarşı yapılması önerisine destek verdi. Özdemir, göreve geldiklerinde bir çalıştay düzenleyerek sorunları ele alacaklarını belirtti.

16.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafın, Nilüfer'e çarşı yapılması önerisine destek veren Özdemir, "Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyerek bütün problemleri ele alacağız" dedi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Özdemir, projelerini anlattı, sorunları dinledi. Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu ve camianın sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Şadi Özdemir, "Esnaflık toplumun eskiden orta direğiydi. O orta direk giderek yok oldu. Artık günümüzde küçük esnaf bitme noktasına geldi. Ülkemizde büyük sermayeye karşı konulmuyor. Haksız rekabetin oluştuğu ortamda küçük esnaf sorun yaşıyor. Devlet, kamu esnafın yanında olmalı. Nilüfer Belediyesi problem çözmeye odaklı bir kurum. Göreve geldiğimizde sizlerin çıkarlarını ön planda tutarak sorunlara el atacağız. Bu sorunları ortak akılla sizinle konuşarak çözüm arayışında olacağız. Bir karar alınacaksa beraber almalıyız. Göreve geldiğimizde bir çalıştay düzenleyelim sorunları ele alarak beraber çözüm bulalım" dedi.

Oda başkanlarının sorunlarını da dinleyen Özdemir, Nilüfer'de esnaf çarşısı kurulmasına yönelik talep üzerine proje üretebileceklerini sözlerine ekledi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Esnaf bu durumdan en fazla yara alan kesim. Sorunlarımız var, çözüm önerilerimiz de var. Bunları sizin de dediğiniz gibi bir araya gelerek ortak fikirlerle çözebiliriz. Nilüfer'de bir esnaf çarşısı kurmak gibi düşüncemiz var. Oda başkanlarımızla bunu masaya yatırıp hem ticaret hem de şehre katkı açısından değerlendirebiliriz. Yanımızda olduğunuzu görmek samimiyetinizi hissetmek bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

Ziyarette diğer oda başkanları da yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, destek beklediklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Şadi Özdemir, Bursa, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'deki Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti
    10:36 Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'deki Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti

    Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma sahibi Fatma Şener tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrikaya geçerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da Vali Soytürk'e eşlik etti. Ayrıca, Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk ile bir araya gelerek proje hakkında değerlendirmeler yaptı. Süleymanpaşa'da ise gençler iftar programında bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençler, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nde buluştu. İl Müftüsü Mustafa Soykök, gençlerle ramazanın bereketini paylaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti ve tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet etti.

  • Tarımsal sulama ücretsiz oldu
    10:34 Tarımsal sulama ücretsiz oldu

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Altıeylül İlçesi Karamanköy Mahallesi'nde iftara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımsal sulamanın ücretsiz olduğunun müjdesini verdi.

  • FERRERO'nun fındık piyasasındaki egemenliği ve devlet politikası eleştirildi
    10:26 FERRERO'nun fındık piyasasındaki egemenliği ve devlet politikası eleştirildi

    Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Zekayi Sağra, FERRERO'nun fındık piyasasında egemen durumda olduğunu ve devletin tarım politikasının serbest pazar piyasası üzerine olmasının tarım ve gıda şirketlerinin dediği olmasına neden olduğunu belirtti. Sağra, çözümün demokratik halkçı tarım politikaları ve üreticinin örgütlü gücünü göstermek olduğunu vurguladı.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin satış ihalesi gerçekleştirildi
    10:24 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin satış ihalesi gerçekleştirildi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısında, ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendi. İhaleye 10 firma teklif verdi ve en yüksek teklifi 3 milyon 518 bin TL+ KDV ile bir firma kazandı.

  • Erzincan'da Yakalanan Dev Turna Balığı Tezgahta Satışa Sunuldu
    10:20 Erzincan'da Yakalanan Dev Turna Balığı Tezgahta Satışa Sunuldu

    Erzincan'da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı, esnaf Sinan Atasever tarafından tezgahında sergilenerek satışa çıkarıldı. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle dev balığı izlerken, balığın fotoğraf ve videolarını çekerek anı ölümsüzleştirdi. Turna balığının Karasu ve Fırat nehrinde kış aylarında rastlanan bir balık olduğunu belirten vatandaşlar, balığın kilosunun 250 TL olduğunu ifade etti.

  • Sigara paketleri değişiyor
    10:20 Sigara paketleri değişiyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara paketlerinde değişiklik için harekete geçti. Yönetmelikte yapılacak değişiklikle birlikte artık sigara paketlerinin üzerinde fiyatı yazacak.

  • Edirne'de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı
    10:09 Edirne'de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı

    Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Edirne'de ise 433 konut satışı gerçekleşti. Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşirken, kent en çok konut satışı yapılan iller arasında 44. sırada yer aldı.

  • Tır Şoförleri Sahurunu Tır Kuyruğunda Yapmak Zorunda Kalıyor
    10:08 Tır Şoförleri Sahurunu Tır Kuyruğunda Yapmak Zorunda Kalıyor

    Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki 20 kilometrelik tır kuyruğunda sahur yapmak zorunda kaldı. Türkiye'nin farklı illerinden aldıkları yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için sınırda 20 kilometrelik tır sırasında bekleyen ihracat kahramanları, sahurlarını dorselerinde bulunan yemek dolaplarında yapıyor. Tır sürücüleri, yaşanan kilometrelerce tır kuyruğunun sebebinin, Türkiye'nin ihracatının artmasına ve gümrük kapılarının yeterince geçişlere karşılık verememesine bağlıyor. Ramazan ayında oruç tutmak için zor şarlar altında sahur yapan sürücüler, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istiyor.


09:24 Hatay’da Lütfü Savaş ısrarı CHP’ye pahalıya patlayacak gibi Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı Hatay'da Lütfü Savaş ısrarı CHP'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
08:32 Yeni emeklilik sistemi geliyor Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak İşte tüm detaylar Yeni emeklilik sistemi geliyor! Kimleri kapsıyor, kaç kişi yararlanacak? İşte tüm detaylar
00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
09:08 Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş Trabzonspor maçında yok
08:55 Özel’den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi Özel'den çok konuşulacak çıkış: AK Partili avukat o görüntüleri bize satmak istedi
07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak’tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
20:53 İstanbul’da Kemal Sunal Müzesi açıldı İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 10:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement