Çiftçilere Gıda Eğitimleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçilere Gıda Eğitimleri Verildi

Çiftçilere Gıda Eğitimleri Verildi

Samsun'da çiftçi ailelere gıda muhafazası ve hijyen eğitimi verildi, sertifikalar dağıtıldı.

25.03.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçi ailelere gıda muhafazası, hijyen ve etiket okuryazarlığı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren kooperatif üyeleri, çiftçiler ve üreticilere yönelik kapsamı geniş bir eğitim programı gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte katılım sağlayan çiftçilere, gıda muhafazası, hijyen kuralları ve etiket okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı konuyla ilgili sertifikaları verildi.

Müdürlük, "Aile Yılı" çalışmaları kapsamında önemli faaliyetlerde bulunacak. Bu kapsamda, özellikle kırsal alanda hayvancılık ve tarımla uğraşan ailelere teknik bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenerek tarımsal dijital okuryazarlığı destekleyici kurs programları ve eğitimler düzenlenecek. Ayrıca ailelere yatırım destekleri sunularak kırsal kalkınma desteklenecek. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Aile Çiftçiler Yarışıyor" gibi etkinlikler düzenlenecek, aile temelli faaliyetler, geziler, kurslar ve organizasyonlar gerçekleştirilecek. Ayni ve nakdi desteklerle çiftçi ailelerinin ekonomik refah düzeyleri yükseltilerek tarımsal alanda süreklilik sağlanacak.

Ayrıca bireysel su verimliliği ve iklim dostu tarım teknikleriyle üretim konusunda çiftçiler bilgilendirilecek, çevreye duyarlı tarım uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Ailemiz Geleceğimizdir" ilkesiyle 2025 yılı boyunca ailelerin tarımda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalar sürdüreceğini de belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Eğitim, samsun, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere Gıda Eğitimleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    Trace a map on my skin with your fingertips. Lead me wherever your desires take you. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 01:54:08. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçilere Gıda Eğitimleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement