Çiftçilere Gıda Eğitimleri Verildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçi ailelere gıda muhafazası, hijyen ve etiket okuryazarlığı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren kooperatif üyeleri, çiftçiler ve üreticilere yönelik kapsamı geniş bir eğitim programı gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte katılım sağlayan çiftçilere, gıda muhafazası, hijyen kuralları ve etiket okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı konuyla ilgili sertifikaları verildi.

Müdürlük, "Aile Yılı" çalışmaları kapsamında önemli faaliyetlerde bulunacak. Bu kapsamda, özellikle kırsal alanda hayvancılık ve tarımla uğraşan ailelere teknik bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenerek tarımsal dijital okuryazarlığı destekleyici kurs programları ve eğitimler düzenlenecek. Ayrıca ailelere yatırım destekleri sunularak kırsal kalkınma desteklenecek. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Aile Çiftçiler Yarışıyor" gibi etkinlikler düzenlenecek, aile temelli faaliyetler, geziler, kurslar ve organizasyonlar gerçekleştirilecek. Ayni ve nakdi desteklerle çiftçi ailelerinin ekonomik refah düzeyleri yükseltilerek tarımsal alanda süreklilik sağlanacak.

Ayrıca bireysel su verimliliği ve iklim dostu tarım teknikleriyle üretim konusunda çiftçiler bilgilendirilecek, çevreye duyarlı tarım uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Ailemiz Geleceğimizdir" ilkesiyle 2025 yılı boyunca ailelerin tarımda daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalar sürdüreceğini de belirtti. - SAMSUN