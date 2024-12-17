Çiftçilerin 2024 Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçilerin 2024 Sorunları

Çiftçilerin 2024 Sorunları

Ziraat Odası Başkanı Doğan, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve desteklerin artırılmasını talep etti.

17.12.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin 2024 yılında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, bahçe ve seracılıkta en büyük maliyet kalemlerinin zirai ilaç, gübre, elektrik, motorin ve tohum olduğunu belirterek, "Çiftçiler bu ödemeleri yapmakta büyük zorluk yaşıyor. Özellikle zirai ilaçta uygulanan yüzde 10 KDV oranı çiftçiler üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Gübrede olduğu gibi zirai ilaçtaki KDV oranının da acilen yüzde 1'e indirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Doğan, bahçe ilaçlamasında dönüm başına 7 bin ile 10 bin lira arasında zirai ilaç maliyetinin oluştuğunu, bunun çiftçiler için büyük bir mali külfet anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca ilaçların etken maddelerinin azalması nedeniyle sezon boyunca daha fazla ilaç kullanımının zorunlu hale geldiğini kaydederek, "Narenciye ve diğer tarımsal ürünlerin ihracatında da benzer sorunlar yaşanıyor. Diğer ülkelerden gelen ucuz ürünler Türk çiftçisinin rekabet gücünü düşürüyor ve ürünlerin değerinin altında satılmasına neden oluyor" dedi.

Çiftçilerin tarımsal üretime devam edebilmesi için desteklerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Akın Doğan, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede verilen yüzde 50 desteğin, çiftçinin en önemli girdi kalemi olan zirai ilaçlarda da uygulanmasını talep etti. Artan elektrik ve mazot fiyatlarının yanı sıra kuraklık gibi iklimsel sorunların çiftçilerin üretimini tehdit ettiğini belirten Doğan, tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Çiftçilik, Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin 2024 Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçilerin 2024 Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.