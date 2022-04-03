Çiftçilerin bahar mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

03.04.2022 12:34
Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile çevre köylerinde hububat ekili alanlarda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile çevre köylerinde hububat ekili alanlarda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Kızıltepe tarımın, üretiminin, sanayinin ve ticaretin yapıldığı Türkiye'deki bölgelerden biri. 1 milyon 235 bin dekar araziye sahip ilçeyi diğer tarım şehirlerinden ayıran özellikleri de var. Türkiye'nin buğday ambarı diyebileceğimiz Kızıltepe, ülkenin un ihracatının yüzde 22'sini tek başına karşılıyor.

Kızıltepe'de çiftçiler, buğday ve arpadan daha fazla verim alabilmek için gübreleme ile ilaçlama çalışmalarına başladı. Son 3 aydır gelen yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Ekili arazilere gübre ve ilaç atan çiftçiler, nisan yağmurun yağmasını beklemeye başladı. Tarlasını gübreleyen çiftçilerden Mehmet Aydoğan, "Yağışlar bu yıl iyiydi. Yüksek bir verim bekliyoruz. Tarlamızı gübreledik, teknolojinin gelişmesiyle işimiz daha rahat oldu. Eskiden elle atıyorduk gübreyi, şuan ise zirai makinelerle attığımız için işimiz çok kolay hale geldi" dedi. - MARDİN

Çiftçilerin bahar mesaisi başladı
Çiftçilerin bahar mesaisi başladı
Çiftçilerin bahar mesaisi başladı

YORUMLAR
500
Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı Mardin'de süne ile mücadele için 300 kınalı keklik doğaya salındı Sarıkamış'ta 360 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı Sarıkamış'ta 360 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Kızıltepe, Buğday, Mardin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin bahar mesaisi başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 12:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçilerin bahar mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement