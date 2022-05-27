Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek - Son Dakika
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Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek

27.05.2022 12:13

Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çilek köyünde hasat başladı.

Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çilek köyünde hasat başladı. 'Kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 5 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yaklaşık 400 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.

İnegöl ilçesine bağlı 'çilek köyü' olarak nitelendirilen kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde, ilk hasat başladı. Çiftçiler, yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay sürecek. Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Almanya, Romanya Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

Çilek hasadı için tarlaya giderek incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek hasadının başladığını belirterek, "11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Ortalama dönümünden 3.5 ton ürün alınıyor. Mahallemizde çilek hali var. Pazar sıkıntısı da yok. 11 bin dekarlık alanda bu yıl 350 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen sene fiyatlar 7 ila 8 TL arasındaydı. 350 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Bu sene sanayilik tabir edilen çileğin kilosu 10 TL, sofralık ise 12 TL'den satılıyor. Reçinası, şekeri yüksek. Lezzetli. 1 Mayıs ta hasadı başlar, 7 ay boyunca 30 Kasım'a kadar devam eder. Bu sene hava muhalefeti nedeniyle 20 gün ürünlerin hasadında öteleme oldu" dedi.

İhraç ediliyor

İç piyasaya olduğu gibi ihraç da edildiğinin altını çizen Çelik, "Gürcistan, Rusya, Almanya, Romanya, Balkan ülkelerine ihraç ediyoruz. Çilek köyü olarak anılıyor. Mahalle sakinleri gelirlerini çelikten karşılıyorlar. Kurşunlu'nun yanı sıra sınır mahalleler Eymir, Hasanpaşa, Çitli, Kınık, Küçük Yenice de esinlenerek çilek üretimine başladılar" diye konuştu.

Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek

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HASADINA BAŞLANAN KURŞUNLU ÇİLEĞİ, 5 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR HASADINA BAŞLANAN KURŞUNLU ÇİLEĞİ, 5 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek - Son Dakika


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