CIMPOR-OYAK Çimento'dan Önemli Sertifikalar - Son Dakika
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Ekonomi

CIMPOR-OYAK Çimento'dan Önemli Sertifikalar

CIMPOR-OYAK Çimento\'dan Önemli Sertifikalar

CIMPOR-OYAK Çimento, rüşvetle mücadele ve uyum yönetiminde iki uluslararası sertifika aldı.

13.03.2025 12:31
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CIMPOR- OYAK Çimento, "ISO 37001: 2017 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi" ve "ISO 37301: 2021 Uyum Yönetim Sistemi" sertifikalarını aldı.

Bünyesinde OYAK Çimento'yu da bulunduran TCC Group Holdings'in iştiraki CIMPOR Global, etik iş uygulamaları ve sürdürülebilir yönetime olan bağlılığı doğrultusunda, "ISO 37001: 2017 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi" ve "ISO 37301: 2021 Uyum Yönetim Sistemi" sertifikalarını almaya hak kazandığını açıkladı. Söz konusu sertifikalar şirketin Portekiz, Türkiye, Fildişi Sahili, Kamerun, Romanya ve Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu 3 kıtadaki operasyonlarını kapsıyor.

Uyum ve Şeffaflık Odaklı Yönetim Anlayışı

ISO 37001 etkin bir rüşvet ve yolsuzlukla mücadele çerçevesinin uygulanmasını sağlarken, ISO 37301'in CIMPOR-OYAK Çimento'nun uyum yönetimi süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumlu olmasına ve Çevresel Sosyal Yönetişim (ESG) süreçlerine önemli katkılar sunacağının altını çizen CIMPOR-OYAK Çimento İç Denetim, Risk ve Uyum Grup Direktörü Özge Aşçıoğlu, konuyla ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi:

"CIMPOR Portugal Holdings, SGPS, S.A. ve OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., dünya genelinde az sayıda kurumun almaya hak kazandığı 'ISO 37001: 2017 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi' ve 'ISO 37301: 2021 Uyum Yönetim Sistemi' sertifikalarını alarak, etik iş uygulamaları ve sürdürülebilir yönetime olan güçlü bağlılıklarını bir kez daha kanıtlamışlardır. Bu önemli başarı, OYAK Çimento'yu Türk çimento sektöründe söz konusu sertifikalara sahip ilk şirket konumuna taşırken, CIMPOR ve OYAK Çimento'nun iş etiği, şeffaflık ve kurumsal yönetişim konusundaki özverili çabalarını da yansıtmaktadır. Yönetim anlayışımızın bir göstergesi olan söz konusu sertifikalar sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlamanın yanı sıra müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız arasındaki güveni daha da güçlendirmektedir."

Endüstride öne çıkan örnek uygulamalar

Dünya genelinde az sayıda kurumun almaya hak kazandığı 'ISO 37001: 2017 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi' ve 'ISO 37301: 2021 Uyum Yönetim Sistemi' sertifikaları ile küresel çimento sektöründe de öne çıkan CIMPOR, uyum yönetimi konusundaki yaklaşım ve uygulamalarını Kurumsal Uyum ve Etik Enstitüsü (SCCE) tarafından 10-12 Mart tarihleri arasında Lizbon'da düzenlenen 13. Avrupa Uyum ve Etik Enstitüsü Konferansı'nda paylaştı. CIMPOR Uyum ve Risk Yönetimi Kıdemli Uzmanı Maria Ines Mendes ve CIMPOR-OYAK Çimento İç Denetim, Risk ve Uyum Grup Direktörü Özge Aşçıoğlu, "Avrupa Sınırlarının Ötesinde Uyum: Afrika'da Uyumu Yönlendirme" başlıklı panelde, şirketlerin Afrika ülkelerinde uyum yönetimi alanında karşılaştıkları zorlukları ve bunların üstesinden gelmeye yönelik çözümleri aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CIMPOR-OYAK Çimento'dan Önemli Sertifikalar - Son Dakika

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