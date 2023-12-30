Çin, 2022 GSYH Rakamını Düzeltti

Çin, 2022 yılına ait Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamını, nihai hesaplamanın ardından düzeltti.

Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de 2022'de GSYH'nin 120,4 trilyon yuan (yaklaşık 17,01 trilyon dolar) olduğunu bildirdi.

Düzeltmenin ardından GSYH, ilk hesaplamaya göre 548,3 milyar yuan azaldı. Yüzde 3 olarak açıklanan yıllık büyüme oranı ise sabit kaldı.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından müteakip yılın sonunda doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar dikkate alınıyor.