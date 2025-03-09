Çin'de Deflasyon Belirtileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Deflasyon Belirtileri Devam Ediyor

Çin'de tüketici fiyatları yüzde 0,7, üretici fiyatları yüzde 2,2 gerileyerek deflasyon endişelerini artırdı.

09.03.2025 16:16
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Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, şubat ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Şubat 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,2 geriledi.

Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatlarındaki artış 24 aydır sıfıra yakın

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

Ocakta, 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7 geriledi.

Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,9, hizmetlerin fiyatları ise yüzde 0,4 geriledi. Gıda fiyatları yüzde 3,3, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,1 azaldı.

Tüketici fiyatlarında süregelen durgunluk deflasyon endişelerinin yeni yılda da sürmesine yol açtı.

TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artış kaydetmiş, Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Üretici fiyatları 28 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme Şubat 2025'te de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,2 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 yılları boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 gerilemişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Deflasyon Belirtileri Devam Ediyor - Son Dakika

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