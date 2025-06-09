Çin'de Deflasyon Endişesi Sürekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'de Deflasyon Endişesi Sürekleniyor

09.06.2025 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs 2025'te Çin'de tüketici ve üretici fiyatları düştü, deflasyon eğilimi devam ediyor.

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, mayıs ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mayıs 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 3,3 geriledi.

Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatlarındaki artış 27 aydır sıfıra yakın

Tüketici fiyatları mayısta yıllık bazda yüzde 0,1 azalırken, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 0,6 artış kaydetti.

Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı fiyatlar değişmedi. Tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,5 gerilerken, hizmetlerin fiyatları yüzde 0,5 yükseldi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

Ocakta, Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda da yüzde 0,1 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarındaki durgunluk, deflasyon endişelerinin devam etmesine yol açtı.

TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Üretici fiyatları 32 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme Mayıs 2025'te de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 3,3 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 gerilemişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Ekonomi, Finans, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Deflasyon Endişesi Sürekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk’a yıkıcı darbeyi vuruyor NASA ile Pentagon harekete geçti Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş
İlk provada mutlu son A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı
Tekel bayisinde “kıyma çekilir“ afişi Tekel bayisinde "kıyma çekilir" afişi
Avcılar’da 6 katlı binada kısmi çökme Çevre apartmanlar tahliye edildi Avcılar'da 6 katlı binada kısmi çökme! Çevre apartmanlar tahliye edildi
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Girlevik Şelalesi bayramda yerli ve yabancı turist akınına uğradı Girlevik Şelalesi bayramda yerli ve yabancı turist akınına uğradı
Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek’in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı’nın acı günü Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü
Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı

07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
22:52
ABD’de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
22:20
ABD’de çatışmalar şiddetlendi, Trump’ın emriyle asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetlendi, Trump'ın emriyle asker sokağa indi
20:04
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
10:54
Görenler gözlerine inanamadı ’’Besili’’ diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın
Görenler gözlerine inanamadı! ''Besili'' diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın
10:41
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
10:23
Sıfır araba parasına at spermi Yok satıyor
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
10:16
Cezaevinden çıkan MasterChef’in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı
09:52
Dizel araca benzin dolduran pompacı Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba
Dizel araca benzin dolduran pompacı! Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba
09:34
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
09:18
Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı
Çocuğu babasından korumaya çalıştı, otobüs karıştı
09:16
Türk tekstil devi iki fabrikasını kapatıyor
Türk tekstil devi iki fabrikasını kapatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 07:44:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de Deflasyon Endişesi Sürekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.