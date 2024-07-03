Çin'de Hizmetler Sektörü Aktivitesi Son 8 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Hizmetler Sektörü Aktivitesi Son 8 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen öncü gösterge, sektörde istihdamın ve piyasaya güvenin azalmasıyla son 8 aydaki en düşük seviyesine geriledi. Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya göre 2,8 puan azalarak 51,2'ye düştü. Endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde seyretse de sektör son 8 ayda en düşük büyümeyi kaydetti. Haziranda sektörde istihdam azalırken iş güveni alt endeksi Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. İç ve dış talepteki artış sürerken yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri alt endeksleri pozitif görünümü korudu. Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerine gönderilen anket sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak kabul ediliyor.

03.07.2024 09:33
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Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen öncü gösterge, sektörde istihdamın ve piyasaya güvenin azalmasıyla son 8 aydaki en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya göre 2,8 puan azalarak 51,2'ye düştü.

Endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde seyretse de sektör son 8 ayda en düşük büyümeyi kaydetti.

Haziranda sektörde istihdam azalırken iş güveni alt endeksi Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

İç ve dış talepteki artış sürerken yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri alt endeksleri pozitif görünümü korudu.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) içindeki hizmetler alt endeksi de haziranda 0,3 puan azalarak 50,2'ye gerilemişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Hizmetler Sektörü Aktivitesi Son 8 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi - Son Dakika

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