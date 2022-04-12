Çin'deki Beibu Körfez Limanı'nın Kargo Hacmi Arttı - Son Dakika
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Çin'deki Beibu Körfez Limanı'nın Kargo Hacmi Arttı

12.04.2022 11:45
Çin'deki Beibu Körfez Limanı'nın Kargo Hacmi Arttı

NANNİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Bu dönemde liman, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,22 artışla 1,4 milyon 20 feet'lik konteyneri (TEU) elleçledi. Grup, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın sunduğu fırsatları değerlendirerek limanı Tayland, Kamboçya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkeleriyle birleştiren soğuk zincirli ekspres hatları kullanmaya başladı. Bu yeni hatlar, ilk çeyrekte limanda elleçlenen soğuk […]

Çin'deki Beibu <a class='keyword-sd' href='/korfez/' title='Körfez'>Körfez</a> Limanı'nın Kargo Hacmi Arttı

NANNİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Bu dönemde liman, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,22 artışla 1,4 milyon 20 feet'lik konteyneri (TEU) elleçledi. Grup, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın sunduğu fırsatları değerlendirerek limanı Tayland, Kamboçya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkeleriyle birleştiren soğuk zincirli ekspres hatları kullanmaya başladı. Bu yeni hatlar, ilk çeyrekte limanda elleçlenen soğuk zincirli mallardan oluşan TEU konteynerlerinin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışa katkıda bulundu.

Liman aynı dönemde üç yeni konteyner güzergahı da açtı. Gruptan yapılan açıklamaya göre, Beibu Körfez Limanı şu an dünya çapında 300'den fazla limana bağlanan 67 nakliye rotasına sahip bulunuyor. Bu liman, Çin'in batısındaki eyalet bölgeleri ve Singapur tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçişi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.

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Kamboçya, Tayland, Nisan, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'deki Beibu Körfez Limanı'nın Kargo Hacmi Arttı - Son Dakika


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