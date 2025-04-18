Çin'deki Yabancı Yatırımlar Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda son iki yılda kaydedilen düşüş, bu yılın ilk 3 ayında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Mart 2025 döneminde 269,2 milyar yuan (yaklaşık 36,88 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 71,51 milyar yuan (9,8 milyar dolar), hizmetler sektörüne ise 193,33 milyar yuan (26,48 milyar dolar) oldu.

Açıklamada yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımların arttığı bildirildi.

Buna göre yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 100,5, biyo-teknoloji ve ilaç sektöründe yüzde 63,8, uzay ve havacılık ekipmanları imalatında yüzde 42,5 ve tıbbi gereç imalatında yüzde 12,4 artış kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler yer almazken, söz konusu dönemde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden gelen yatırımlarda yüzde 56,2, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden yatırımlarda ise yüzde 11,7 artış olduğu aktarıldı.

Ülke bazında ise İsviçre'den gelen yatırımlar yüzde 76,8, İngiltere'den yüzde 60,5, Japonya'dan yüzde 29,1 ve Güney Kore'den yüzde 12,9 yükseldi.

Yabancı yatırımla kurulan şirketlerin sayısı, yılın ilk 3 ayında yüzde 4,3 artışla 12 bin 603'e ulaştı.

Yabancı doğrudan yatırımlar son iki yılda azaldı

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yol açtığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.