Çin'den Özel Sektör için Teşvik Yasası - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'den Özel Sektör için Teşvik Yasası

Çin, özel sektör girişimlerini teşvik eden yeni bir yasayı kabul etti. Yasa, 20 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

30.04.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de özel sektör girişimlerini ve yatırımlarını, daha fazla yasal güvence, piyasaya erişim, finansman olanaklarıyla teşvik etmeyi hedefleyen bir yasa kabul edildi.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi, "Özel Ekonomiyi Teşvik Yasası"nı üçüncü okunuşunun ardından onayladı.

20 Mayıs'ta yürürlüğe girecek 78 maddelik yasanın, piyasaya erişimin önündeki engellerin kaldırılmasından fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının korunmasına, kamu-özel sektör ilişkilerinin düzenlenmesinden girişimcilere sağlanacak yasal güvencelere dek özel sektörü teşvik etmeyi amaçlayan hükümler içerdiği bildirildi.

Çin, ABD'nin tarife politikası nedeniyle ekonomide dış belirsizliklerin arttığı, büyümenin iç dinamiklere daha fazla bel bağladığı bir dönemde, rekabet gücünü artırmak için kendi özel sektörünün yenilik üretme kabiliyetine daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, Çin'de 57 milyondan fazla kayıtlı özel işletme bulunuyor. Ülkede özel sektör, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 60'ını, teknolojik inovasyonun yüzde 70'ini ve kentlerdeki istihdamın yüzde 80'ini oluşturuyor.

Özel sektörde iş güveni azalmıştı

Çin'de özel sektörde iş güveni, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlık, ABD ile rekabetin yarattığı jeopolitik gerilimler, Alibaba, Didi, Tencent gibi büyük şirketlere yönelik anti-tekel soruşturmaları ve diğer devlet müdahaleleri nedeniyle azalmıştı.

Ülkede özel sektör yatırımları 2024'te yüzde 0,1 azalırken, bunların toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 2019'da yüzde 56,42 iken 2024'te yüzde 50,08'e gerilemişti.

Pekin yönetimi, son dönemde özel sektörü koruyan yasal düzenlemelerle iş güvenini artırmaya yönelik adımlar atsa da bunların etkisi reel ekonomiye henüz bütünüyle yansımadı. Özel sektör yatırımları, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 artış kaydetti.

Özel sektör kuruluşları, uzun zamandır, kamu otoritelerinin piyasaya erişim konusunda önlerine koyduğu engellerden ve kamu ihalelerinde devlet şirketlerinin kayrılmasından yakınıyor.

Öte yandan yerel hükümetlerle iş yapan şirketlerin ödenmeyen borçları, kredi ve finansman kısıtlamaları, girişimcilerin gerekli yasal güvencelerden yoksun olması da şikayet konuları arasında.

Kanun koyucular, yeni yasanın, hukuk devleti anlayışını güçlendirerek özel sektöre gerekli güveni aşılamasını ve özel ekonominin gelişimine elverişli ortamı sağlamasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'den Özel Sektör için Teşvik Yasası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:52
Kadın sürücüye ’’çakarlı’’ araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
20:47
’’Zorunlu eğitim kısalacak mı’’ sorusuna Bakan Tekin’den dikkat çeken yanıt
''Zorunlu eğitim kısalacak mı?'' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:15:36. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Özel Sektör için Teşvik Yasası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.