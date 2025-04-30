Çin'den Özel Sektör için Teşvik Yasası

Çin'de özel sektör girişimlerini ve yatırımlarını, daha fazla yasal güvence, piyasaya erişim, finansman olanaklarıyla teşvik etmeyi hedefleyen bir yasa kabul edildi.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi, "Özel Ekonomiyi Teşvik Yasası"nı üçüncü okunuşunun ardından onayladı.

20 Mayıs'ta yürürlüğe girecek 78 maddelik yasanın, piyasaya erişimin önündeki engellerin kaldırılmasından fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının korunmasına, kamu-özel sektör ilişkilerinin düzenlenmesinden girişimcilere sağlanacak yasal güvencelere dek özel sektörü teşvik etmeyi amaçlayan hükümler içerdiği bildirildi.

Çin, ABD'nin tarife politikası nedeniyle ekonomide dış belirsizliklerin arttığı, büyümenin iç dinamiklere daha fazla bel bağladığı bir dönemde, rekabet gücünü artırmak için kendi özel sektörünün yenilik üretme kabiliyetine daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, Çin'de 57 milyondan fazla kayıtlı özel işletme bulunuyor. Ülkede özel sektör, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 60'ını, teknolojik inovasyonun yüzde 70'ini ve kentlerdeki istihdamın yüzde 80'ini oluşturuyor.

Özel sektörde iş güveni azalmıştı

Çin'de özel sektörde iş güveni, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlık, ABD ile rekabetin yarattığı jeopolitik gerilimler, Alibaba, Didi, Tencent gibi büyük şirketlere yönelik anti-tekel soruşturmaları ve diğer devlet müdahaleleri nedeniyle azalmıştı.

Ülkede özel sektör yatırımları 2024'te yüzde 0,1 azalırken, bunların toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 2019'da yüzde 56,42 iken 2024'te yüzde 50,08'e gerilemişti.

Pekin yönetimi, son dönemde özel sektörü koruyan yasal düzenlemelerle iş güvenini artırmaya yönelik adımlar atsa da bunların etkisi reel ekonomiye henüz bütünüyle yansımadı. Özel sektör yatırımları, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 artış kaydetti.

Özel sektör kuruluşları, uzun zamandır, kamu otoritelerinin piyasaya erişim konusunda önlerine koyduğu engellerden ve kamu ihalelerinde devlet şirketlerinin kayrılmasından yakınıyor.

Öte yandan yerel hükümetlerle iş yapan şirketlerin ödenmeyen borçları, kredi ve finansman kısıtlamaları, girişimcilerin gerekli yasal güvencelerden yoksun olması da şikayet konuları arasında.

Kanun koyucular, yeni yasanın, hukuk devleti anlayışını güçlendirerek özel sektöre gerekli güveni aşılamasını ve özel ekonominin gelişimine elverişli ortamı sağlamasını hedefliyor.