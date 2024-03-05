Çin Ekonomisi 2024'te Yüzde 5 Büyümeyi Hedefliyor

Ekonomi

Çin yönetimi, 2024'te ekonomisinin "yüzde 5 civarında" büyümesini hedeflediğini bildirdi.

Başbakan Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda hükümetin çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) 2023'te yüzde 5,2 artışla 126 trilyon yuanı (yaklaşık 17,5 trilyon dolar) aştığını ifade eden Başbakan Li, 2024'te "yüzde 5 civarında" büyüme hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl kentlerde 12,44 milyon yeni istihdam oluşturulduğuna işaret eden Li, 2024'te 12 milyon yeni istihdam sağlayarak işsizliği yüzde 5,5 civarında tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Li, deflasyon baskısının yoğun hissedildiği bir yılın ardından, 2024 için enflasyon hedefini yüzde 3 olarak açıkladı.

Geçen yıl martta göreve gelen Başbakan Li Çiang, meclise sunduğu ilk çalışma raporunda makro ekonomik hedeflerde halefi Li Kıçiang başkanlığındaki hükümetin geçen yıl koyduğu hedefleri sürdürdü.

Yerel yönetimlerde 3,9 trilyon yuan borçlanma kota

Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2024'te yüzde 3'ü aşmamasını hedeflediklerini belirten Li Çiang, büyümeyi teşvik için borç problemleri yaşayan yerel hükümetlere 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı tahvil çıkarma kotası tanınacağını duyurdu.

Li, 2024'te savunma bütçesinin yüzde 7,2, dış işleri bütçesinin yüzde 6,6, kamu güvenliği harcamalarının ise yüzde 1,4 artacağını bildirdi.

Ekonomik güvenliğe özel vurgu yapan Li, "majör ulusal stratejilerin uygulanması" ve "bazı anahtar alanlarda güvenlik kapasitesinin artırılması" için 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) değerinde "ultra uzun vadeli" hazine bonoları yayınlayacaklarını duyurdu.

Yeni yılda Çin ekonomisinin iç ve dış kaynaklı zorluklar ve sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Li, küresel ekonomik toparlanmadaki durgunluk, jeopolitik çatışmaların şiddetlenmesi, korumacılığın ve tek taraflılığın yükselmesini Çin'in kalkınmasını olumsuz etkileyen dış faktörler arasında saydı.

Li, iç talepteki zayıflığın, kamusal beklentilerin düşmesinin, bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretimin ve istihdam alanındaki yapısal sorunların iç ekonomik toparlanmanın temelinin hala sağlam olmadığına işaret ettiği uyarısında bulundu.