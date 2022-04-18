Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 büyüdü - Son Dakika

Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 büyüdüğü açıklandı.

Çin'de yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artarak, 27 trilyon 17 milyar 800 milyon yuana ulaştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde toparlanma eğiliminin sürdüğünü, ekonomik işleyişin genel olarak istikrarlı olduğunu söyledi.

Fu tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde GSYH yıllık bazda yüzde 4.8 artışla 27 trilyon 17 milyar 800 milyon yuana ulaştı. - PEKİN