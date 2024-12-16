Çin Ekonomisinde Tüketim Yavaşlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Ekonomisinde Tüketim Yavaşlıyor

Kasım ayında Çin'de iç talep zayıflarken, sanayi üretimi artışını sürdürdü. Gayrimenkul yatırımları düştü.

16.12.2024 11:50
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Çin ekonomisinde kasımda tüketimdeki artış önceki aya göre yavaşlarken, iç talepteki zayıflığın etkisi hissedilmeye devam edildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2024 ve yılın ilk 11 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 3 artarak, ekimdeki yüzde 4,8'lik yükselişin altında performans sergiledi.

Ekimde ekonomik canlandırma tedbirlerinin etkisiyle iç talepteki artış şubattan beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Kasım ayı ekonomik verileri ise tüketimdeki artış hızının yavaşladığına işaret ederken, iç talepteki zayıflığın yanı sıra gayrimenkul yatırımlarındaki süregelen düşüşün ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisi devam etti.

Sanayi üretimi artış ivmesini korudu

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda yüzde 5,4 artarak, ekimdeki 5,3'lük artışın ivmesi hızlanarak sürdürdü.

Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 11 ayda yıllık yüzde 3,3 artarak ilk 10 aydaki yüzde 3,4 artış oranının gerisine düştü.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerin de başında yer alıyor.

Gayrimenkul yatırımları 2024'ün 11 ayında yüzde 10,4 gerilerken 10 aydaki yüzde 10,3'lük düşüş hızlanarak devam etti.

İşsizlik

Ekimde yüzde 5 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı kasımda yüzde 5,1'e yükseldi.

Çin ekonomisi, yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Ekonomide canlandırma adımları

Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar yıllık büyüme hedefinin gerisinde seyreden büyümeyi canlandırmak üzere son aylarda bazı tedbirleri açıklamıştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı düşüşteki gayrimenkul sektörünü canlandırmaya, yerel yönetimlerin borç problemlerini ve finansman sorunları çözmeye, tüketici ve yatırımcı güvenini artırmaya yönelik bazı aşamalı politika adımlarını duyurmuştu.

Öte yandan ülkenin en yüksek yönetim organı olan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, bu ay yaptığı toplantıda, hükümete ve ekonomik kurumlarına 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası izlenmesi" çağrısı yapmıştı.

Merkezi hükümetin Ekonomik Çalışma Konferansı'nda da 2025'te iç talebin geliştirilmesi için bütçe açığı oranının, yatırımların sürdürülmesi için de iç borçlanmanın artırılması gereğine işaret edilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Ekonomisinde Tüketim Yavaşlıyor - Son Dakika

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