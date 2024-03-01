Çin İmalat Sanayisi Daralmaya Devam Ediyor

Çin'de imalat sanayisinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğinde başlayan daralmanın sürdüğüne işaret etti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta ocak ayına göre 0,1 puan gerileyerek 49,1'e düştü.
İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk 3 ayındaki yükselişin ardından marttan itibaren daralmaya başlamış, eylülde 5 ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmış ancak son çeyrekte yeniden daralma seyrine girmişti.
Endeks, Ocak 2024'te önceki aya göre 0,2 puan artarak 49,2'ye yükselse de büyüme eşiğinin altında kalmıştı. PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.
İhracata dayalı Çin imalat sanayisinin, iç talepteki talep durgunluğun yanı sıra zayıflayan dış talepten olumsuz etkilendiği gözleniyor. Şubatta yeni siparişler alt endeksi 49 puanda sabit kalırken, yeni ihracat siparişleri alt endeksi 47,2'den 46,3'e geriledi.
İmalat dışı PMI
Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksinde ise şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde seyahatlerin ve tüketici harcamalarının artmasından kaynaklanan bir toparlanma görüldü.
Ocak'ta 50,7'ye çıkan endeks, şubatta 0,7 puan artışla 51,7'ye yükseldi. Büyüme eşiğinin üzerinde kalan endeks önceki ayki yükselişini sürdürdü.
İmalat dışı PMI içinde hizmetler alt endeksi ocak ayına kıyasla 0,9 puan artarak 51'e çıkarken, gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi ise 53,9'dan 53,5'e geriledi.
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