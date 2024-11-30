Çin İmalatında Genişleme Sürekli

Ekonomi

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, kasımda önceki aydaki genişleme seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 0,2 puan artarak 50,3'e yükseldi.

Ekimde 50,1'e yükselerek 5 ay aradan sonra genişleme seyrine giren endeks, kasımda da yükselişe devam etti.

İmalat sanayi PMI içindeki yeni ihracat siparişleri alt endeksi, ekimde yüzde 47,3'ten kasımda 48,1'e çıksa da, büyüme eşiğinin altında kalarak dış talepteki süregelen zayıflığa işaret etti.

İmalat sanayi PMI, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı. Mayısta 49,5'e gerileyen endeks haziranda sabit kalmış, temmuzda 49,4'e, ağustosta 49,1 gerilemişti. Eylülde 49,8'e yükselse de büyüme eşiğini aşamayan endeks ekimde 50,1'e yükselerek 5 ay aradan sonra yeniden genişleme seyrine girmişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI, kasıma 0,2 puan gerilese de büyüme eşiğinde kaldı. Ekimde 50,2 olan endeks kasımda 50'ye geriledi.

İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 50,4'ten 49,7'e gerileyerek, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiğini Şubat 2020'den bu yana ilk kez büyüme eşiğinin altında kaldı.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivite kaybında, soğuk hava koşullarının ve sektörde ölü sezonun başlamasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kamunun altyapı harcamalarının dağıtımındaki yavaşlığın da aktiviteyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Cao, konut satışlarındaki artışın yeni yatırıma dönüşmediğini belirtti.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksinde ise kasımda önceki aya göre değişiklik kaydedilmezken 50,1'de sabit kaldı.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.